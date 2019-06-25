Официальный курс евро на среду снизился до 71,23 рубля

СЕГОДНЯ 17:38 2019-06-25T17:38:18+03:00

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Центральный банк установил официальный курс евро и доллара на среду, 26 июня. По данным ЦБ, европейская валюта уменьшилась на 36,5 копеек и составила 71,23 рубля.

Доллар также ослабился по отношению к рублю. Он потерял в цене 38,66 копейки и достиг отметки в 62,5 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, также уменьшилась. По сравнению со вторником она потеряла в цене 37,69 копейки. Сейчас бивалютная корзина стоит 66,44 рубля.

Напомним, в среднем за этот год курс евро варьируется от 71 до 76 рублей. Стоимость доллара в среднем не превышает 64-66 рублей. Причем, за последний месяц рубль немного укрепился по отношению к доллару и евро. По отношению к доллару курс повысился 0,5%, к евро — на 1,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU