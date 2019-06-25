Пост пресс-секретаря Белого дома займет представитель Мелании Трамп

СЕГОДНЯ 22:52 2019-06-25T22:52:36+03:00

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Новым пресс-секретарем Белого дома станет Стефани Гришэм - официальный представитель супруги президента США Мелании Трамп. Об этом сообщила сама первая леди.

"Я рада сообщить, что Стефани Гришэм станет новым пресс-секретарём и директором по коммуникациям Белого дома. Она была с нами с 2015 года, и я не могу представить лучшего кандидата для служения администрации и нашей стране", - написала жена американского лидера Дональда Трампа у себя на странице в Twitter.

Сайт kp.ru писал, что в середине июня стало известно о предстоящей отставке действующего пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Она пробыла на этом посту более 3,5 лет, а теперь хочет побороться за пост губернатора своего родного штата Арканзас. Сам Дональд Трамп уже пожелал подчиненной удачи.

ИСТОЧНИК KP.RU