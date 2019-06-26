Эксперт рассказал о том, какой будет третья мировая война
Российский предприниматель в сфере информационных технологий Игорь Ашманов рассказал о том, что тертья мировая война уже идет. Но ведется не подпольно, а публично.
Мо мнению Аманова, сходство новой войны с Второй мировой в развитии военных действий. Сначала она шла "очагами, кусочно, точечно, всё плотнее и плотнее, пока не занялось как следует".
"Сейчас, мне кажется, мы видим примерно то же самое - Ирак, Ливия, Сирия, Йемен, Украина, давление на Венесуэлу. Она пока идёт в другом формате - кибервойны, гибридные войны, смена режимов, бесконтактные бомбёжки с дронов, но уже идёт в таком же темпе, кусочно, очагами", - рассказал Ашманов в эксклюзивном интервью kp.ru.
Ашманов считает, что так называемые торговые войны показывают конфликт серьёзный конфликт геополитических интересов. И в первую очередь это касается понятия национального суверенитета.
ИСТОЧНИК KP.RU