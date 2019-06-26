2019-06-26T02:29:17+03:00
Общество

Ашманов рассказал о пользе искусственного интеллекта для экономики

Технология помогает экономить огромные деньги [эксклюзив kp.ru]
Григорий ЛЕОРДА
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Эксперт назвал проблемы отрасли.Эксперт назвал проблемы отрасли.Фото: RUSSIAN LOOK
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Игорь Ашманов - известный российский предприниматель в сфере информационных технологий. По его мнению, развитие искусственного интеллекта положительно влияет не только на упрощение жизни, но и приносит прямую пользу экономике, помогая беречь деньги.

"На Ново-Липецком металлургическом комбинате тоже искусственный интеллект экономит огромные суммы. Там в домнах вставлены большие форсунки (фурмы), которые гонят туда воздух. Форсунка постепенно прогорает, а если это происходит во время плавки, которая занимает две недели, то ее вынуть и заменить - нельзя. Качество металла падает, убытки. На форсунку ставят датчики, которые считают степень износа, и в какой-то момент этот искусственный интеллект даёт сигнал, что плавку начинать нельзя, нужно менять форсунку", - привел пример Ашманов в эксклюзивном интервью kp.ru.

По его словам, таких примеров очень много, и там огромные перспективы. Но есть проблема. Искусственный интеллект делается свой, а производственные процессы работают на западных системах. Часто оттуда и контролируются.

- Станок с программным управлением непрерывно рапортует в центр - куда-нибудь в Германию, что он и сколько делает. А если ты его сдвинешь хотя бы на 400 метров в соседний цех, то он откажется работать - у него стоит GPS-датчик, который дает сигнал о перемещении и его удалённо вырубают (якобы для контроля перепродажи станков), - подметил Ашманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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