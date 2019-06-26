2019-06-26T08:50:21+03:00
В мире

Двое американских военных погибли в Афганистане

Убийство произошло через день после приезда в страну госсекретаря США Майка Помпео
Марина ВЕНЦОВА
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Двое американских военных погибли в АфганистанеДвое американских военных погибли в АфганистанеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Двое военнослужащих Соединенных Штатов убиты в Афганистане. Об этом сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, что убийство произошло в среду, 26 июня, через день после приезда в страну госсекретаря Майка Помпео. Имена погибших в настоящий момент не оглашаются, детали гибели военнослужащих не приводятся.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что в опубликованном в издании The National Interest материале об участии США в вооруженном конфликте в Афганистане подчеркивалось, что вывод американских войск с территории страны является правильным решением в условиях, когда политика Вашингтона в отношении афганского конфликта зашла в тупик.

В статье обращалось внимание на то, что Трамп намерен вывести войска США из Афганистана с целью положить конец "проигранной войне", однако Вашингтон не должен питать иллюзий по поводу дальнейшего развития событий в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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