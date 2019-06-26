2019-06-26T13:22:12+03:00
Политика

Мэр Киева пообещал повторно переименовать проспекты в честь Бандера и Шухевича

Накануне суд отменил решения Киевского городского совета о присвоении имен националистов улицам украинской столицы
Марина ВЕНЦОВА
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Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: прсс-служба Киевской городской государственной администрацииМэр Киева Виталий Кличко. Фото: прсс-служба Киевской городской государственной администрации
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Глава Киевской городской администрации Виталий Кличко заявил, что власти обжалуют решение суда об отмене переименования проспектов в украинской столице в честь лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Реванша не будет! - заявил он. - Во-первых, мы готовим апелляцию на решение Окружного административного суда. Во-вторых, на следующей сессии Киевсовета мы, по процедуре, еще раз примем решение о соответствующем переименовании советских проспектов".

Ранее сайт kp.ru писал, что Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум киевским проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, которые были приняты 2016-2017 годах.

Напомним, имя лидера боевиков Организации украинских националистов* [организация, запрещена в РФ] Степана Бандеры некоторое время носил Московский проспект в Киеве. Проспект главнокомандующего запрещенной в России Украинской повстанческой армией* Романа Шухевича "оккупировал" проспект Генерала Ватутина.

* - запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU

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