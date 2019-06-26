Киевский суд запретил присваивать проспектам имена Бандеры и Шухевича

СЕГОДНЯ 00:29 2019-06-26T00:30:43+03:00

В Украине еще существуют последователи этих спорных исторических деятелей. Фото: EAST NEWS

Изменить размер текста: A A

Окружной административный суд Киева пошел против Киевского городского совета. Фемида отменила решение о присвоении двум киевским проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Суд частично удовлетворил исковые требования, отменил решение о переименовании Московского проспекта на Бандеры и Ватутина на Шухевича. Полный текст с мотивацией будет через пять дней. Получим полный текст - будем подавать апелляцию", - написал он в Twitter директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

Напомним, оба решения были приняты органов в 2016-17 годах. Имя лидера боевиков Организации украинских националистов [запрещена в РФ] Степана Бандеры получил Московский проспект в Киеве. Проспект главнокомандующего запрещенной в России Украинской повстанческой армией Романа Шухевича "оккупировал" проспект Генерала Ватутина.

ИСТОЧНИК KP.RU