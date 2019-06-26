Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн

СЕГОДНЯ 14:34 2019-06-26T14:34:26+03:00

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о недавно подписанном меморандуме между США и Украиной о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений. По условиям договора Вашингтон готов выделить Киеву $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.

С помощью меморандума Госдепартамент США планирует укрепить безопасность складирования боеприпасов на Украине. Это далеко не первая подобная инвестиция Вашингтона – за последние 16 лет американская сторона выделила украинской более $ 40 млн, как заявляет Госдеп, на хранение и уничтожение вооружения и сохранившихся у Киева после распада СССР боеприпасов. Однако миротворческие цели Вашингтона не так однозначны, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам. Если Соединённые Штаты действительно озабочены происходящим на Украине, они должны прекратить любую военную помощь.

«Не вызывает удивления озабоченность Соединённых Штатов хранением боеприпасов на территории Украины. Тем более на сегодняшний день эти боеприпасы направлены не на защиту государства, а на войну с частью его населения. Эта американская благотворительность с очень нехорошим привкусом призвана заставить власть Украины вступать в конфликт с собственным народом. Вся помощь, оказываемая со стороны США, направлена именно на это», – приводит RT комментарий Сергея Цекова.

Предполагается, что строительство складских ангаров должно завершиться за два года.

ИСТОЧНИК KP.RU