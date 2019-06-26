2019-06-26T14:34:26+03:00
Политика

Совфед прокомментировал план США выделить Украине $4 млн

Проект по строительству складов, по мнению Госдепа США, должен повысить безопасность и сохранность украинских боеприпасов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Возгорание на складах боеприпасов под ЧерниговомВозгорание на складах боеприпасов под ЧерниговомФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков высказался о недавно подписанном меморандуме между США и Украиной о взаимопонимании по управлению запасами обычных вооружений. По условиям договора Вашингтон готов выделить Киеву $4 млн на строительство шести складов для боеприпасов.

С помощью меморандума Госдепартамент США планирует укрепить безопасность складирования боеприпасов на Украине. Это далеко не первая подобная инвестиция Вашингтона – за последние 16 лет американская сторона выделила украинской более $ 40 млн, как заявляет Госдеп, на хранение и уничтожение вооружения и сохранившихся у Киева после распада СССР боеприпасов. Однако миротворческие цели Вашингтона не так однозначны, убежден член комитета Совета Федерации по международным делам. Если Соединённые Штаты действительно озабочены происходящим на Украине, они должны прекратить любую военную помощь.

«Не вызывает удивления озабоченность Соединённых Штатов хранением боеприпасов на территории Украины. Тем более на сегодняшний день эти боеприпасы направлены не на защиту государства, а на войну с частью его населения. Эта американская благотворительность с очень нехорошим привкусом призвана заставить власть Украины вступать в конфликт с собственным народом. Вся помощь, оказываемая со стороны США, направлена именно на это», – приводит RT комментарий Сергея Цекова.

Предполагается, что строительство складских ангаров должно завершиться за два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Суд арестовал акции экс-министра Михаила Абызова
Джордж Мартин считает, что «Чернобыль» получит «целый грузовик наград»
В Совфеде объяснили решение о приостановлении договора РСМД
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" составляет более 50 миллиардов долларов
Глава политической подгруппы ПАСЕ оценил проект резолюции по российской делегации
Путин: Дорог высокого качества у нас, к сожалению, по-прежнему мало
Официальный курс евро вырос до 71,38 рубля
СМИ: пресс-секретаря Зеленского Юлию Мендель вызвали на допрос
В транспортной полиции назвали самые частые нарушения пассажиров
Роскомнадзор не собирается менять способы борьбы с пиратством в интернете
МВД возбудило семь уголовных дел против отравителя Мурата Сабанова
В Москве атмосферное давление может побить рекорд 63-летней давности
Слуцкий не набрал нужного числа голосов в ПАСЕ для избрания вице-спикером
Экс-губернатора Сахалина этапировали в колонию в Хабаровском крае
Строительство "Северного потока -2" может задержаться из-за Дании
Названо самое распространенное нарушение ПДД в Москве