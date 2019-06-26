Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за нарушение российского законодательства

СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-26T16:03:40+03:00

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство заинтересовано в исполнении законов, а не взимании денежных штрафов

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Американскую корпорацию Google могут оштрафовать на 700 тысяч рублей за недостаточную фильтрацию запрещенного в России контента. Глава Роскомнадзора Александр Жаров считает, что все «формальные процедуры» по денежному взысканию закончатся до конца июля, но все еще надеется на исполнение поставленных перед зарубежной компанией требований.

«Мы стремимся к тому, чтобы закон был исполнен, а не штрафовать», - цитирует Жарова ТАСС.

По действующему законодательству, поисковые операторы должны самостоятельно удалять ссылки на интернет-ресурсы, содержащие запрещенный контент. Список таких страниц содержится в Федеральной государственной информационной системе. По заявлению РКН, текущий объем фильтрации в поисковиках составляет примерно 80%. Ранее, как сообщал сайт kp.ru, глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что считает оптимальными практикуемые ведомством методы борьбы с пиратским контентом в интернете.

ИСТОЧНИК KP.RU