Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях
Мурат Сабанов, которого подозревают в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях.
- Частично признаю вину в хищении, — сказал подчеркнул мужчина. Он отметил, что говорит только про дело "в отношении трёх", фамилий которых не знает.
В отношении Мурата Сабанова возбудили семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое.
- Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда, и совершать подобные действия. Буду являться к следователю, - добавил Сабанов.
Мурата Сабанова будут судить по статьям о краже, грабеже и разбое. на данный момент установлены 11 потерпевших от действий мужчины, сообщает "РИА-Новости".
Напомним, накануне 26-летнего Мурата Сабанова задержали по подозрению в серии краж в Москве. По версии следствия, он подсыпал в напитки жертвам смесь из феназепама, клозапина и трамадола. Люди под воздействием препарата теряли сознание. В этот момент он совершал ограбления.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящее время для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа. Ее работу лично курирует начальник столичного УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.
Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.
ИСТОЧНИК KP.RU