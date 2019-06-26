2019-06-26T17:58:48+03:00
Общество

Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищениях

В отношении Мурата Сабанова возбудили семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Мужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищенияхМужчина, которого подозревают в серии отравлений в Москве, частично признал вину в хищенияхФото: соцсети
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Мурат Сабанов, которого подозревают в серии отравлений и ограблений москвичей, частично признал вину в хищениях.

- Частично признаю вину в хищении, — сказал подчеркнул мужчина. Он отметил, что говорит только про дело "в отношении трёх", фамилий которых не знает.

В отношении Мурата Сабанова возбудили семь уголовных дел по статьям о краже, грабеже и разбое.

- Возражаю против удовлетворения ходатайства следствия, так как не собираюсь скрываться от следствия и суда, и совершать подобные действия. Буду являться к следователю, - добавил Сабанов.

Мурата Сабанова будут судить по статьям о краже, грабеже и разбое. на данный момент установлены 11 потерпевших от действий мужчины, сообщает "РИА-Новости".

Напомним, накануне 26-летнего Мурата Сабанова задержали по подозрению в серии краж в Москве. По версии следствия, он подсыпал в напитки жертвам смесь из феназепама, клозапина и трамадола. Люди под воздействием препарата теряли сознание. В этот момент он совершал ограбления.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в настоящее время для предварительного расследования дел сформирована следственно-оперативная группа. Ее работу лично курирует начальник столичного УВД, генерал-майор полиции Игорь Зиновьев.

Полиция опубликовала видео допроса Мурата Сабанова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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