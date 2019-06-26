Ростуризм назвал количество российских туристов в Грузии

СЕГОДНЯ 22:36 2019-06-26T22:41:49+03:00

Россияне вернутся на Родину в плановом порядке до 8 июля

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Ростуризм заявил, что на данный момент в Грузии, по данным туроператоров, находятся 930 российских туристов. Сообщается, что они вернутся в Россию в плановом порядке до 8 июля.

В период с 21 по 26 июня текущего года в Россию вернулось 570 туристов, добавили в ведомстве.

- В настоящее время по данным, полученным от туроператоров по запросам Ростуризма, в Грузии находятся 930 туристов, их возврат будет осуществлен в плановом порядке до 8 июля 2019 года, - подчеркнули в Ростуризме.

Также в ведомстве подчеркнули, что общее число туристов, заключивших договоры после 8 июля текущего года составляет 3,71 тысячи человек с глубиной продаж до конца года, сообщает "РИА-Новости".

- Туроператоры подтвердили отмену программ. В настоящее время ими проводится активная работа с туристами, предлагаются альтернативные направления либо возвращаются деньги в полном объеме, - подытожили в Ростуризме.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили, предложил чиновникам выход из положения.

ИСТОЧНИК KP.RU