2019-06-25T06:17:30+03:00
Политика

В Грузии придумали, как обойти запрет на авиасообщение

Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Шалва Алавердашвили, предложил чиновникам выход из положения
Артур ГАРЬКЕ
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Участник уличных протестов в Тбилиси, 24 июня 2019 г. Фото ZURAB KURTSIKIDZE EPA/ТАССУчастник уличных протестов в Тбилиси, 24 июня 2019 г. Фото ZURAB KURTSIKIDZE EPA/ТАСС
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Антироссийские беспорядки в Грузии вылились в вполне логичный указ Владимира Путина о запрете авиасообщения со страной. Причина простая: забота о безопасности россиян. Потеря российского туриста - серьезный удар для местного бизнеса.

Но отдельные его представители уже придумали как обойти запреты. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили предложил чиновникам запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы, которые будут доставлять российских туристов.

"Вторая тема, которую мы обсудили - это назначение чартерных рейсов. Некоторые страны уже выразили к этому готовность, среди них Украина и Казахстан", - сказал Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала.

По его словам. многие из владельцев гостиниц сообщают о том, что российские туристы просят помочь им добраться до Грузии. Эти предложения ответ на эти просьбы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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