В России на 15-19% подорожало высшее образование

СЕГОДНЯ 04:58 2019-06-27T04:59:57+03:00

"Вышка" может подорожать еще больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Стоимость обучения в платных вузах страны за год выросла на 15-19%. Такие данные приводит Росстат и Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). Специалисты не исключают, что к сентябрю цены могут вырасти еще на 15–20%.

Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков считает, что отчасти услуги вузов дорожают в связи с необходимостью удерживать зарплаты преподавателей на уровне 200% от средних по региону. Этого требуют майские указы.

"Кроме того, число бюджетных мест снижается, а абитуриентов, наоборот, становится больше. Это создает повышенный спрос на платное обучение, тут чисто экономический механизм", - приводят слова эксперта "Известия".

Проректор по развитию вуза РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Штыхно считает, что каждый вуз старается найти оптимальное соотношение между стоимостью обучения и возможным количеством студентов.

"Поэтому ни один университет без существенных оснований не поднимает стоимость обучения", - подчеркнул проректор.

ИСТОЧНИК KP.RU