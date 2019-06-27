Каждый второй россиянин оказался доволен качеством своей жизни

СЕГОДНЯ 16:46 2019-06-27T16:46:58+03:00

Четверть опрошенных уверена, что через год их жизнь улучшится

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Самой оптимистично настроенными социальными группами россиян оказались молодежь и пожилые люди, об этом говорят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам социологического исследования, наиболее оптимистично настроенной категорией респондентов является молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (58% от данной категории опрошенных). Среди пожилых людей в возрасте от 60 лет на соответствующий вопрос положительно ответили 54%. А вот для социальной группы в возрасте 35–60 лет таких оказалось не более 42%. Средний показатель среди всех возрастных групп составил 49%.

"Современная молодежь является наиболее оптимистично настроенной частью населения в сравнении с другими возрастными группами" - передает ТАСС результаты исследования социологов ВЦИОМ.

Пессимистичны к своей жизни 22% участников опроса, Еще 28% видят как позитивные, так и удручающие их моменты жизни, не склоняясь к общему ответу.

Почти половина россиян (42%) считают, что через год их жизнь, а также жизнь их семей не изменится, а 26% опрошенных уверены, что будет лучше. 23% респондентов ожидают ухудшений.

ИСТОЧНИК KP.RU