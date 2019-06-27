СЕГОДНЯ 18:18 2019-06-27T18:18:30+03:00

Минэкономразвития опровергло информацию о планах по контролю за расходами россиян. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В ведомстве сообщили, что разработка этого законопроекта не ведется

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Министерство экономического развития России опровергло информацию о планах по контролю за доходами и расходами граждан.

- Минэкономразвития не ведет разработку соответствующего законопроекта и не имеет планов по его разработке. Отметим также, что вопрос выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках, - сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что теперь правительство будет вести системный контроль за доходами и расходами физических лиц. Об этом рассказала заместитель инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина. Она отметила, что основная цель новшества - борьба с теневой экономикой.

По словам Паниной, за последний год доля теневого сектора в российской экономики достигла 12-14%. Кроме того, из-за неуплаты подоходного налога и страховых взносов за 2018 год экономика потеряла 4 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU