2019-06-27T20:41:33+03:00
Общество

В Петербурге энергетики обсудили, как работать с должникам

Опытом делились представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний
Любовь Холопова
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В Северной столице состоялся Российский международный энергетический форум.В Северной столице состоялся Российский международный энергетический форум.Фото: Артем КИЛЬКИН
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О лучших способах снижения долгов за энергоресурсы говорили на круглом столе «Работа с должниками. Позитивные практики», который прошел в рамках Российского международного энергетического форума.

Участники рассказали, что одним из действенных способов борьбы с неплательщиками стало взыскание задолженности в суде. Однако, положительной динамики в снижении долговой нагрузки можно добиться только совместными усилиями:

- Нужно учитывать правовые аспекты, но в то же время важно повышать осознанность и ответственность граждан в вопросах улучшения среды проживания, – рассказала начальник департамента по правовым вопросам ПАО «ТГК-1» Елена Михайлова.

После круглого стола лучшим потребителям теплоэнергии за 2018 год вручили межрегиональную премию «Образцовый управдом». Награды получили представители УК Петербурга, Мурманска и Петрозаводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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