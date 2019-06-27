Си Цзиньпин поддержал идею проведения нового саммита США-КНДР

СЕГОДНЯ 20:34 2019-06-27T20:34:49+03:00

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В Китае позитивно оценивают возможность проведения нового саммита лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Председатель КНР Си Цзиньпин рассчитывает, что сторонам в итоге удастся добиться значительного прогресса в обсуждении денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом китайский политик заявил на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Осаке.

"Надеемся, что стороны проявят гибкость и добьются прогресса в диалоге", - сказал Си Цзиньпин.

По его мнению, стоит твердо придерживаться курса по денуклеаризации, но при этом учитывать закономерную обеспокоенность Пхеньяна. Ведь Ким Чен Ын по-прежнему стремится к разрешению ситуации, пытается наладить отношения с другими государствами и добиться экономического развития своей страны, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что ранее в Госдепартаменте США выразили надежду на скорое возобновление переговоров американских и северокорейских представителей. По словам, госсекретаря Майкла Помпео, в Вашингтоне готовы начать обсуждение "буквально в любой момент".

ИСТОЧНИК KP.RU