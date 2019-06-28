2019-06-28T08:05:00+03:00
Происшествия

Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы

Причиной этого стал отказ одного из генераторов
Марина ВЕНЦОВА
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Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту МосквыСамолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту МосквыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполняющий рейс Лондон - Нур-Султан, совершил вынужденную посадку в столичном аэропорту Шереметьево в связи с отказом одного из двух генераторов. Об этом сообщили в пятницу пресс-службе авиаперевозчика.

«Посадка прошла в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется поиск и устранение неисправности. Все пассажиры будут вывезены из Москвы в 09:50 по московскому времени на дополнительном рейсе Москва - Нур-Султан.

Всего на борту воздушного судна находились 93 пассажира.

Кстати, накануне сайт kp.ru писал, что в аэропорту Нижнеангарска произошла авиакатастрофа пассажирского самолета Ан-24, выполняющего рейс Улан-Удэ-Нижнеангарск. В результате ЧП погибли два пилота, еще 22 человека пострадали. Всего на борту находились 46 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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