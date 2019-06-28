2019-06-28T11:31:39+03:00
Экономика

Ритейлеры отказываться от гипермаркетов в пользу магазинов у дома

Это происходит потому что потребители перестают закупаться впрок
Елена АКИМОВА
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Россияне перестают делать покупки впрокРоссияне перестают делать покупки впрокФото: Алексей БУЛАТОВ
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Россияне перестают закупаться впрок и выбирают магазины у дома, чтобы приобретать необходимые товары. Учитывая эту тенденцию, многие ритейлеры предпочитают отказываться от форматов гипермаркетов и развивают магазины у дома, площадью менее 5 тыс. кв. м.

Такую тенденцию зафиксировал брокер торговой недвижимости «Магазин магазинов» в своем отчете за первое полугодие 2019-го.

Планов по открытию гипермаркетов в 2019 году нет практически ни у кого из крупных ритейлеров, максимум – это магазины площадью до 8 тыс.кв.метров, вместо пятнадцати.

Эксперты объясняют это тем, что компактные торговые точки легче развивать в городе. К тому же в последнее время отмечается снижение покупательской способности. Ритейлеры стараются ограничивать ассортимент, исключая сопутствующие непродовольственные товары. Покупатели начинают ценить свое время, походы в гипермаркеты очень энергозатратны (площадь магазина и время в очередях). К тому же, цены в магазинах у дома и в крупных торговых точках почти сравнялись, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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