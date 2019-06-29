2019-06-29T11:37:17+03:00
Политика

Путин уверен, что нужно восстанавливать полноформатные отношения с Великобританией

Президент России считает встречу с британским премьером шагом в позитивном направлении [видео]
Марина ВЕНЦОВА
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Тереза Мэй и Владимир Путин встретились в ОсакеТереза Мэй и Владимир Путин встретились в ОсакеФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин по итогам саммита G20 в Осаке заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй настроена жестко по инциденту вокруг Скрипалей. Однако глава российского государства считает, что странам нужно восстанавливать полноформатные отношения.

«Действительно премьер-министр ставила вопросы по делу Скрипалей <…> Действительно, премьер-министр настроена жестко по этому вопросу, - сказал российский лидер. - Мы поговорили на эту тему, выяснили свои позиции по этой проблеме, но все-таки думаю, что здравый смысл должен восторжествовать, я убежден просто, что нужно восстанавливать отношения полноформатные».

Путин считает встречу с Мэй, которая прошла в рамках саммита G20, шагом в позитивном направлении.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, как писал сайт kp.ru, сообщил, что во время встречи на полях саммита лидеров G20 в Осаке президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили дело об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По его словам, в ходе переговоров с российским лидером глава британского правительства получила все необходимые ответы на свои вопросы.

Путин проводит итоговую пресс-конференцию на G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

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