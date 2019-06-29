2019-06-29T12:28:25+03:00
Спорт

МЮ хочет заполучить Ивана Ракитича

«Красные дьяволы» сделали повторное предложение "Барселоне"
Дарья КРЫЛОВА
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Иван Ракитич.Иван Ракитич.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Находящийся в поиске достойной замены ушедшему Андеру Эррере Сульшер настаивает на покупке хавбека «Барселоны» Ивана Ракитича.

«Каталонцы» готовы отпустить своего игрока за 50 миллионов евро, но «МЮ» предложил 35.

Так же интересовавшийся игроком «Интер» предлагал 42 миллиона.

Как сообщает Diario Sport, Уле-Гуннар Сульшер настаивает на приобретении Ракитича и оказывает значимое давление на руководство клуба, торопя с приобретением новых игроков.

Ранее, бывший тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп поделилися в интервью Sport.es своими соображениями касательно грядущего сезона АПЛ.

- Им («Манчестеру Юнайтед») нужно приобрести хороших игроков, чтобы дать Сульшеру возможность добиться успеха. Они точно не попадут в топ-4, судя по нынешней ситуации. Им нужно перестроить команду, им нужно проделать ужасно много работы, чтобы вновь бороться за титул. Если они значительно не усилятся в это трансферное окно, то опустятся ниже 6-й строчки.

«Барселона» открыта к дальнейшим переговорам по Ракитичу, так что консенсус вполне может быть достигнут.

В минувшем сезоне в составе «сине-гранатовых» забил 5 голов и отдал 10 голевых передач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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