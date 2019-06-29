2019-06-29T12:31:25+03:00
Общество

Сергей Митрохин обвинил Любовь Соболь в провокации

Член партии «Яблоко» уверен, что он мешает конкурентам, поскольку не дает возможности им провести нужных людей в Мосгордуму
Марина ВЕНЦОВА
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Глава московского отделения "Яблока" Сергей МитрохинГлава московского отделения "Яблока" Сергей МитрохинФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Член партии "Яблоко" Сергей Митрохин подозревает главу штаба Любови Соболь в провокации в связи с его заявлением о подделке подписей избирателей на выборах в Мосгордуму. По его словам, у него нет прямых доказательств, однако, заинтересованность конкурентов в этом все же очевидна.

Митрохин изложил свою версию происходящего. "Леонид Волков мне в «Твиттере» написал, что знаю ли я, что какая-то "фабрика" работает по изготовлению подписей на меня. Я его поблагодарил за информацию и попросил его подробности прислать. Он до сих пор не прислал, - рассказал он РИА Новости. - Ну вообще-то тут я не исключаю, что эти самые люди и были. Это одна из версий моих. <...> У меня нет доказательств, конечно, никаких. Но заинтересованность тут весьма очевидна".

Член партии "Яблоко" уверен, что "стоит костью в горле у всех", поскольку не дает возможности конкурентам провести нужных им людей в Московскую городскую думу.

Ранее глава штаба Любови Соболь опубликовал в «Твиттере» пост, в котором утверждал, что его соратники обнаружили в Москве офис, где осуществлялась подделка подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы. Среди тех, в пользу кого якобы это делалось, Волков, в частности, назвал Митрохина, а также актера Андрея Соколова.

Напомним, выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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