Путин и Абэ в начале встречи в Осаке заявили о намерении обсудить вопрос заключения мирного договора

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-29T12:46:46+03:00

Президент России отметил, что рад возможности поговорить "по всему комплексу" двусторонних отношений

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке заявили о намерении поговорить о заключении мирного договора.

«Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками", - отметил Абэ в начале встречи в субботу. Кроме того, японский премьер выразил надежду на обмен мнениями по вопросам, которые касаются двустороннего сотрудничества, а также затрагивают международные отношения.

Со своей стороны, Путин подчеркнул, что «рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору".

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ранее писал сайт kp.ru, пообещал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным постараться продвинуть переговоры по мирному договору как можно дальше.

Путин и Абэ провели пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Осаке.

ИСТОЧНИК KP.RU