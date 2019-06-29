Путин и Абэ в начале встречи в Осаке заявили о намерении обсудить вопрос заключения мирного договора
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в начале встречи на полях саммита «Большой двадцатки» в Осаке заявили о намерении поговорить о заключении мирного договора.
«Сегодня я рассчитываю на дискуссию по вопросу заключения мирного договора с учетом результатов встреч между министрами иностранных дел и нашими переговорщиками", - отметил Абэ в начале встречи в субботу. Кроме того, японский премьер выразил надежду на обмен мнениями по вопросам, которые касаются двустороннего сотрудничества, а также затрагивают международные отношения.
Со своей стороны, Путин подчеркнул, что «рад возможности поговорить по всему комплексу наших отношений, в том числе и по мирному договору".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, как ранее писал сайт kp.ru, пообещал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным постараться продвинуть переговоры по мирному договору как можно дальше.
Путин и Абэ провели пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Осаке.
ИСТОЧНИК KP.RU