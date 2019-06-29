Власти Японии смягчат визовый режим для предпринимателей из России

СЕГОДНЯ 16:21 2019-06-29T16:21:28+03:00

Власти Японии планируют с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Власти Японии планируют с сентября этого года смягчить визовый режим для предпринимателей из России. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Планируем смягчение визового режима для российских предпринимателей с сентября этого года. Эта мера специально для России", - приводит ТАСС слова Абэ. Премьер-министр Японии также объявил об об открытии "первого года межрегиональных обменов между Японией и Россией", который состоится в 2020 году.

В своем заявлении Абэ отметил, что Токио выступает за развитие туризма, гуманитарных и студенческих обменов между двумя странами. По его словам, к 2023 году совместный туристический поток должен увеличиться в два раза по сравнению с нынешним уровнем, до 400 тысяч человек в год.

В 2017 году власти Японии смягчили режим выдачи виз гражданам России, после чего число россиян, посетивших эту страну возросло на 40,8% по сравнению с предыдущим годом. В этом году японская сторона заявила о возможности отмены краткосрочных виз для россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU