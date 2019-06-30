2019-06-30T01:22:47+03:00
Политика

Президент Кипра сломал бедро и уже перенес операцию

Врачи говорят, что примерно через три недели Анастасиадис сможет вернуться на работу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Кипра Никос АнастасиадисПрезидент Кипра Никос АнастасиадисФото: REUTERS
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Утром в субботу, 29 июня, президент Кипра Никос Анастасиадис сломал правое бедро в результате несчастного случая, сообщает Бюро печати и информации. Что именно произошло с главой республики, не уточняется.

Анастасиадиса срочно доставили в частную больницу в Лимассоле и прооперировали. По словам министра здравоохранения Константина Иоанну, президенту сделали гемиартропластику правого сустава, операция прошла успешно, но некоторое время ему придется провести в клинике под наблюдением медиков.

Лечащий врач политика Андреас Панайоту рассказал, что его высокопоставленный пациент чувствует себя нормально, он в стабильном состоянии и хорошем расположении духа, разговаривает. К своим президентским обязанностям, по прогнозам доктора, Анастасиадис сможет вернуться примерно через две-три недели.

«В течение следующих 48 часов мы будем защищать президента от любой инфекции», - добавил врач.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 июня в одной из больниц Никосии скончался предшественник Анастасиадиса – шестой президент Кипра Димитрис Христофиас, возглавлявший республику с 2008 по 2013 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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