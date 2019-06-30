2019-06-30T17:36:23+03:00
Происшествия

Израиль освободил задержанного ранее палестинского министра

Фади Хидми допросили из-за ситуации с сопровождением президента Чили к мечети в Иерусалиме
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Израильские силовики задержали палестинского министраИзраильские силовики задержали палестинского министраФото: REUTERS
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Израильские военные освободили задержанного ранее палестинского министра по делам Иерусалима Фади Хидми. В ночь на воскресенье, 30 июня, в доме главы ведомства провели обыск, а его самого допросили.

Следственные действия были связаны с тем, что политик выступил сопровождающим президента Чили Себастьяна Пиньеры во время посещения мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По словам адвоката Хидми, военные заподозрили его в нарушении установленного Израилем суверенитета над древним городом, передает агентство WAFA.

Сотрудники силовых служб еврейского государства регулярно устраивают рейды по поиску и задержанию причастных к террористической деятельности палестинцев, а в феврале 2019 года на границе стран вдоль сектора Газа началось строительство новой стены. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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