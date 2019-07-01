Топилин пояснил, кому будут положены повышенные выплаты на ребенка после 1,5 лет

СЕГОДНЯ 03:29 2019-07-01T03:31:09+03:00

Как сказал глава Минтруда в эксклюзивном интервью «КП», со следующего года пособие на детей от полутора до трех лет значительно увеличится

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Со следующего года пособие на детей от полутора до трех лет значительно увеличится, об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Уже есть решение, что пособие на детей от полутора до трех лет с 2020 года будет серьезно поднято – до уровня прожиточного минимума для ребенка в регионе (в среднем по стране это 11 тысяч рублей. - Ред.)», - сообщил он.

Однако, как уточнил глава Минтруда, поддержка будет адресной – только тем, кто нуждается.

«Это пособие будет распространяться на все семьи, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека в месяц. Мы уже приступили к разработке законопроектов и проектов указов президента. Они готовятся вместе с проектом бюджета и будут приняты до конца года», - пояснил министр.

Раньше планка была ниже – полтора прожиточных минимума, и применялась только при выплате пособий на ребенка до полутора лет.

«Эту планку – для выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет – президент тоже поручил повысить. Законопроект уже в Госдуме и скоро будет принят», - отметил Топилин.

По его данным, на сегодняшний день под эти меры поддержки подпадают 42 – 45% семей, где родился первый ребенок – то есть, меньше половины.

«Со следующего года эту поддержку при рождении первого ребенка будут получать больше семей: охват составит 70%», - пообещал глава Минтруда.

ИСТОЧНИК KP.RU