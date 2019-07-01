Глава Минтруда Максим Топилин - «Комсомолке»: Поддерживать семьи с детьми нужно до 18 лет

Один из главных нацпроектов в стране - «Демография». Власти хотят увеличить рождаемость. Поэтому выделяют много денег на поддержку семей. Во время недавней «Прямой линии» глава государства пообещал поднять детские пособия для малообеспеченных семей. Законопроект приняли мгновенно. Как именно они будут расти? И кто получит прибавку? Нюансы новых инициатив президента и правительства в интервью «КП» разъяснил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«ОХВАТИМ 70% ПАР С ПЕРВЫМ РЕБЕНКОМ»

- Пособие по беременности и родам у нас приличное, декретные тоже неплохие. Но после полутора лет выплаты резко падают. Президент на днях сказал, что есть планы их поднять. Как именно?

- Уже есть решение, что пособие на детей от полутора до трех лет с 2020 года будет серьезно поднято - до уровня прожиточного минимума для ребенка в регионе (в среднем по стране это 11 тысяч рублей. - Ред.). Но поддержка будет адресной - только тем, кто нуждается. Это пособие будет распространяться на все семьи, у которых доход ниже двух прожиточных минимумов на человека в месяц. Мы уже приступили к разработке законопроектов и проектов указов президента. Они готовятся вместе с проектом бюджета и будут приняты до конца года.

- До этого, как я помню, планка была ниже - полтора прожиточных минимума. И применялась только при выплате пособий на ребенка до полутора лет...

- Все верно. Эту планку - для выплат на первого и второго ребенка в возрасте до полутора лет - президент тоже поручил повысить. Законопроект уже в Госдуме и скоро будет принят. Сейчас под эти меры поддержки подпадают 42 - 45% семей, где родился первый ребенок. То есть меньше половины. Со следующего года эту поддержку при рождении первого ребенка будут получать больше семей: охват составит 70%.

- И как нужно будет доказывать, что доходов мало?

- Перечень документов будет одинаковым. Справка с места работы, сведения о получении пенсии, стипендий и др. Если ребенок первый, документы нужно подать в орган соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. Если второй - в местное отделение Пенсионного фонда или в МФЦ.

Со следующего года вырастет сразу несколько детских пособий.Фото: Евгения ГУСЕВА

«ПОМОЩИ В 300 РУБЛЕЙ НЕДОСТАТОЧНО»

- Двигаемся дальше по возрасту. У вас еще было предложение сделать пособие на детей от 3 до 18 лет. Оно появится?

- Президент поставил две задачи: рост рождаемости и снижение доли бедных. Семьи с детьми наиболее уязвимы с точки зрения низких доходов. Наша позиция - нужно поддерживать семьи до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Такие пособия есть на региональном уровне. Как правило, это выплаты для многодетных семей, матерей-одиночек, матерей, которые не могут получить алименты, семей с детьми-инвалидами. Они назначаются самостоятельно регионами и выплачиваются из их бюджетов. Но в основном их уровень очень низкий - 200 - 300 рублей в месяц. Эти пособия и надо повышать. К тому же нужна не только прямая, но и косвенная поддержка.

- Что это значит?

- Например, в этом году по нацпроекту «Демография» построено 122 новых детских сада. До конца года откроем еще 561. Со следующего года начнем обучать женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Будем создавать условия для выхода мамы на работу.

- Чем еще можно поддерживать?

- Мы стремимся к созданию удобной семейной инфраструктуры. Что происходит сейчас? Иногда родителям нужно задержаться на работе и они не могут в удобном графике забрать ребенка из садика или яслей. Второго ребенка зачастую нельзя записать в тот же детсад. То же самое касается поликлиник. Важно иметь возможность оставить ребенка в школе на продленке, чтобы он мог там получить дополнительные услуги. Семьям с детьми должно быть комфортно жить.

«МАТКАПИТАЛ СНОВА СТАНУТ ИНДЕКСИРОВАТЬ»

- На экономическом форуме в Санкт-Петербурге вы сказали, что материнский капитал снова начнут индексировать. Наконец-то! Когда это произойдет и как вырастет сумма?

- С 1 января 2020 года мы увеличим его на уровень инфляции. Минэкономразвития еще уточняет прогноз. По предварительным расчетам, он составит 470 тыс. рублей.

- Один раз поднимут, а потом снова заморозят?

- В последние годы индексации не было из-за непростых финансовых условий. Но теперь она будет проходить каждый год - с 1 января по прогнозной инфляции (сейчас это 4 - 5%. - Ред.).

- Недавно все обсуждали предложение ввести отцовский капитал: чтобы после третьего ребенка давать столько же денег папам. Вы как к этой идее относитесь?

- «Материнский капитал» - обиходное выражение. Он официально называется материнский (семейный) капитал. То есть это дополнительная мера финансовой поддержки не конкретного родителя, а семьи. Папа и мама - юридически полноценные ее пользователи. Плюс учитываются интересы ребенка (его, например, обязательно нужно прописать в квартире, если она покупается на средства маткапитала. - Ред.). Все пособия можно оформить на любого члена семьи. Даже пособие по уходу за ребенком может получать отец. Так что дополнительный отцовский капитал не нужен.

- Маткапитал тоже по нуждаемости, может, выдавать? Например, откровенно богатым людям он не нужен. Пугачева с Галкиным от него даже публично отказались...

- Это особая история. Мы исходим из того, что маткапитал - это в первую очередь демографическая мера. Как и в случае с мерами социальной поддержки, она носит заявительный характер. Те семьи, которые решают, что им господдержка не нужна, за ее получением не обращаются.

СПРАВКА "КП"

Как понять, что вам полагается субсидия

Чтобы посчитать, имеет ли ваша семья право на дополнительную социальную выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного ребенка.

Вот как производить расчет:

Допустим, в семье два родителя и один ребенок шести месяцев от роду. Отец получает 30 тысяч рублей в месяц, мама до ухода в декрет зарабатывала 20 тысяч (сейчас пособие составляет 8 тысяч).

- Зарплата отца - 360 тысяч

- Зарплата матери до ухода в декрет - 80 тысяч

- Выплата при рождении - 17,5 тысячи

- Пособие по БиР - 92 тысячи

- Пособие по уходу за четыре месяца - 32 тысячи

Итого

Доход семьи за год - 581,5 тысячи

Средний доход за месяц - 48,45 тысячи

Средний доход на человека в месяц - 16,15 тысячи

Делим на величину прожиточного минимума (в среднем по стране - 11 тысяч, но в каждом регионе свой размер).

Получаем, что на одного члена семьи приходится 1,47 прожиточных минимума.

Вывод - право на субсидию у семьи есть.

P.S. Со следующего года планка повысится до двух прожиточных минимумов на человека. Но имейте в виду, что посчитать нужно все доходы за прошедший год, а не только нынешнюю зарплату мужа.