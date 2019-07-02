2019-07-02T12:15:43+03:00
Наука

Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни

Бессонница может ускорить развитие деменции
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Плохой сон может привести к развитию деменцииПлохой сон может привести к развитию деменцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ухудшение качества сна у людей старше 40 лет может привести к развитию опасных заболеваний. С таким заявлением выступили психологи Калифорнийского университета в Беркли.

О словам специалистов, из-за плохого сна в мозге могут накапливаться бета-амилоидные белковые бляшки, которые являются одной из причин развития болезни Альцгеймера.

Исследователи подчеркнули, насколько важно соблюдать гигиену сна в любом возрасте, чтобы к старости иметь здоровый мозг.

«Недостаточный сон на протяжении всей жизни является значительной причиной развития патологии болезни Альцгеймера в мозге», - приводит слова руководителя научного проекта , профессора Мютью Уокера сайт телеканала «Звезда».

Основываясь на полученных данных, исследователи рекомендуют врачам внимательнее относиться к жалобам пожилых пациентов на бессонницу, чтобы отсрочить симптомы проявления деменции, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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