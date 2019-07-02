2019-07-02T15:50:48+03:00
Общество

ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо

Сотрудники ведомства обещают "внимательно смотреть" за ситуацией
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
ФАС проверит обоснована ли будет цена мяса после поднятия цен.ФАС проверит обоснована ли будет цена мяса после поднятия цен.
Изменить размер текста:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить, как в России происходит ценообразование на рынке мяса. Так сотрудники ведомства отреагировали на сообщение о намерении Минфина обложить импортеров кормовых добавок новым налогом. Удорожание корма, по мнению экспертов, приведет к повышению цены на мясо до 10%.

"У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так, значит будем внимательно смотреть", - сказал журналистам заместитель главы ФАС Андрей Цыганов, пишет ТАСС.

Минфин хочет доначислить налог на добавленную стоимость в размере 4-7 миллиардов рублей на импортные кормовые добавки. В Минсельхозе поясняют, что ситуация сложилась из-за разночтений в трактовке постановления правительства от 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Назвала причина массового увольнения сотрудников ПАО «Ильюшин»
Медведев предложил уголовно наказывать за срыв нацпроектов
Роспотребнадзор предложил "клеймить" минеральную воду для борьбы с подделками
В России появится ГОСТ для светофоров
"Пророссийский реванш": Порошенко прокомментировал идею сделать русский язык региональным в Донбассе
В Москве появится площадь Загреба, а в столице Хорватии - проспект Москвы
Аналитики: запрет России на полеты в Грузию плохо скажется на экономике страны
В Америке самолет вернулся в аэропорт вылета из-за вони в салоне
Правительство разрешит полицейским объявлять предостережения
Российские журналисты попали под обстрел в Донецке
На Кутузовском проспекте произошла авария: Два человека погибли, пять пострадали
Нино Катамадзе не стала отменять мартовский концерт в Москве
Маргарита Симоньян на украинском попросила Зеленского освободить Вышинского
ВЦИОМ: Рейтинг оппозиции в Москве не более 6%
Пилот объяснил из-за чего Чехия ограничивала полеты российских авиакомпаний
В Москве построят 24 новых моста
Россияне стали меньше меньше верить в гороскопы и НЛО
ОПЕК+ одобрила продление сделки по ограничению добычи нефти
Россия увеличила число безвизовых для въезда стран до 116
Пожизненно осужденный член банды GTA получил еще 20 лет за попытку побега
США планируют ввести пошлины на товары из Европы на 4 миллиарда долларов
Ростуризм помогает российским путешественникам, которые пострадали от отмены рейсов в Чехию
Больше половины россиян хотят работать после выхода на пенсию
Толстовку принцессы Дианы выставили на аукцион
Дональд Трамп заявил, что США нужно равняться на Россию
Ученые назвали плохой сон причиной опасной болезни