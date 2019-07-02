ФАС изучит, как в России "сочиняют" цену на мясо

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-02T15:50:48+03:00

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена проверить, как в России происходит ценообразование на рынке мяса. Так сотрудники ведомства отреагировали на сообщение о намерении Минфина обложить импортеров кормовых добавок новым налогом. Удорожание корма, по мнению экспертов, приведет к повышению цены на мясо до 10%.

"У ФАС есть причина для того, чтобы исследовать эту тему, потому что так сразу сказать, есть у нас волнения или нет на эту тему, я не могу. Если рост цен на корма обусловлен объективными обстоятельствами, то это одна история, и если он правильно отражается в цене на мясо. Если это не так, значит будем внимательно смотреть", - сказал журналистам заместитель главы ФАС Андрей Цыганов, пишет ТАСС.

Минфин хочет доначислить налог на добавленную стоимость в размере 4-7 миллиардов рублей на импортные кормовые добавки. В Минсельхозе поясняют, что ситуация сложилась из-за разночтений в трактовке постановления правительства от 2004 года.

ИСТОЧНИК KP.RU