2019-07-02T05:21:28+03:00
Экономика

В России цены на мясо могут вырасти минимум на 10%

Минсельхоз сообщил о планах Минфина доначислить налог на импортные кормовые добавки
Юлия ДИВЕЕВА
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В России может на 10% подорожать мясоВ России может на 10% подорожать мясоФото: Архив "КП"
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Стоимость мяса птицы, свинины и говядины может вырасти не менее чем на 10%. Об этом сообщили в Национальной кормовой ассоциации.

Подорожание ожидается после того, как Минфин доначислит налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 4-7 млрд рублей на импортные кормовые добавки. Как разъяснили в Минсельхозе газете "Известия", ситуация сложилась из-за разночтений в трактовке постановления правительства от 2004 года — о перечне товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.

В документе аминокислоты, жиры, ферменты по умолчанию, без отдельного упоминания, включались в категорию "Продукты, используемые для кормления животных" и их импортеры могли платить НДС 10%. В декабре 2018-го кабинет министров принял поправки, в которых было четко прописано: кормовые добавки входят в льготную категорию.

Но продолжились споры вокруг продукции вокруг продукции ввезенной до этого, когда действовало постановление, в котором было сказано о ставке НДС в 18% применительно к кормовым добавкам. Минфин хочет доначислить НДС за кормовые добавки, ввезенные на территорию РФ до 1 апреля 2019 года. Минсельхоз выступает против этой инициативы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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