2019-07-02T22:09:04+03:00
Общество

Июнь 2019 года побил рекорд метеонаблюдений: такой жары мир еще не видел

В некоторых европейских странах температура превысила привычные рубежи на 10 градусов
Григорий ЛЕОРДА
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Июнь побил рекорд 2016 года.Июнь побил рекорд 2016 года.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ученые европейской Службы по контролю за изменением климата "Коперник" проанализировали данные со спутников за прошедший месяц. Выяснилось, что июнь в этом году выдался самым жарким за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура оказалась на 0,1 градуса Цельсия выше, чем когда бы то ни было.

При этом в Европе это значение оказалось на 2 градуса больше нормы. А в Испании, Германии и Италии температура была на 10 градусов выше нормы. При этом во Франции зафиксировали самую жаркую температуру в истории страны - 45.9 C. В Испании температура превысила 40C, что вызвало лесные пожары. Заметим, прошлый температурный рекорд был зафиксирован в 2016 году, сообщает Independent.

"Тепловые волны происходят в любом климате, но мы знаем, что они становятся все более вероятными из-за изменения климата. Глобальный климат становится все более жарким, так как парниковые газы продолжают накапливаться, как и предсказывали ученые на протяжении десятилетий", - считает исследователь природных опасностей в Университете Рединга профессор Ханна Клок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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