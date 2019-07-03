2019-07-03T08:23:13+03:00
Политика

Зеленский поблагодарил Волкера за всё, что он делает для помощи Украине

Президент страны сообщил, что поддерживает дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе
Григорий ЛЕОРДА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: материалы пресс-служб
Изменить размер текста:

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился не только со своей политической музой - Джастином Трюдо. В рамках этой поездки он провел встречу с Специальным представителем США Куртом Волкером. Он поблагодарил собеседника за всё, что он и администрация Трампа делают для Украины.

"Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", - сообщается на сайте лидера Незалежной.

По мнению Зеленского, Россия "не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта". Обоснование этой позиции в том, что наша страна "не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие".

"Продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность ОБСЕ",- сообщает пресс-служба страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти Японии эвакуируют три города из-за угрозы наводнений и оползней
Вице-премьер Татьяна Голикова: Россия катастрофически теряет население
Эксперты назвали города с самым высоким темпом роста зарплат
Трамп опечалился из-за запрета на графу "гражданство" в переписи населения
Умер создатель Ford Mustang Ли Якокка
Умер Милтон Квон - аниматор киностудии Disney
При стрельбе в торговом центре Калифорнии пострадали четыре человека
Мединский предложил составить рейтинг кинофикации регионов России
Зеленский рассмешил участников конференции по Украине в Торонто
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ливии 40 человек погибли в результате удара по центру размещения мигрантов
США планируют ввести пошлины на ввозимую из Вьетнама сталь
В пригороде Туниса прогремел взрыв
Канада не станет пускать жителей Донбасса с российскими паспортами
ГИБДД создаст рабочую группу для улучшения правил дорожного движения
Вице-президент США отменил выступление в штате Нью-Гэмпшир
Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Минска от фашистов
На Украине Зеленского назвали "очередным Наполеоном"
Членов королевской семьи Катара ограбили в Барселоне