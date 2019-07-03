Зеленский поблагодарил Волкера за всё, что он делает для помощи Украине

СЕГОДНЯ 08:22 2019-07-03T08:23:13+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Канаду встретился не только со своей политической музой - Джастином Трюдо. В рамках этой поездки он провел встречу с Специальным представителем США Куртом Волкером. Он поблагодарил собеседника за всё, что он и администрация Трампа делают для Украины.

"Президент подчеркнул, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе. Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", - сообщается на сайте лидера Незалежной.

По мнению Зеленского, Россия "не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта". Обоснование этой позиции в том, что наша страна "не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие".

"Продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность ОБСЕ",- сообщает пресс-служба страны.

ИСТОЧНИК KP.RU