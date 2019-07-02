Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Торонто на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает сайт лидера Незалежной.
"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", – отметил Владимир Зеленский.
Помимо дежурного признания в дружбе с Канадой в сообщении на сайте рассказано о том, кто стал для Зеленского музой в политике. Вдохновил Зеленского на занятие этим делом его нынешний собеседник - Джастин Трюдо. Но он не единственный. Муз у политика несколько.
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто начался в понедельник и продолжится до среды, 3 июля. Там проходит международная конференция по поддержке реформ в Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU