2019-07-02T23:07:20+03:00
В мире

Зеленский рассказал, кто вдохновил его идти в политику

Президент Украины сообщил об этом на встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо
Григорий ЛЕОРДА
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Зеленский обрадовался встрече с кумиром.Зеленский обрадовался встрече с кумиром.Фото: материалы пресс-служб
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Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Торонто на встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Об этом сообщает сайт лидера Незалежной.

"Канада действительно является другом Украины. Она подтвердила это реальными шагами по поддержке нашей страны в санкционной политике против агрессии России, а также в сохранении суверенитета и защите территориальной целостности", – отметил Владимир Зеленский.

Помимо дежурного признания в дружбе с Канадой в сообщении на сайте рассказано о том, кто стал для Зеленского музой в политике. Вдохновил Зеленского на занятие этим делом его нынешний собеседник - Джастин Трюдо. Но он не единственный. Муз у политика несколько.

Визит президента Украины Владимира Зеленского в Торонто начался в понедельник и продолжится до среды, 3 июля. Там проходит международная конференция по поддержке реформ в Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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