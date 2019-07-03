2019-07-03T11:02:21+03:00
Экономика

В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры

Липецкая область стала одним из первых регионов, приступивших к программе по сокращению непригодного для проживания жилфонда
Ирина СУХАНОВА
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В Липецке 2 июля 49 семей отпраздновали новоселье - все они стали участниками программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Новоселы поселятся в микрорайоне «Звездный»: новый дом полностью благоустроен и готов принять жильцов. В квартирах сделан ремонт, установлено все необходимое, в том числе двери, сантехника, электрические плиты. Ключи от новых квартир переселенцам вручили врио губернатора Игорь Артамонов, председатель наблюдательного совета ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Сергей Степашин, замминистра строительства и ЖКХ России Максим Егоров и мэр Липецка Евгения Уваркина.

Липецкая область — первый в стране регион, приступивший к реализации программы переселения из аварийного и ветхого жилья. По словам врио губернатора Игоря Артамонова, в области давно ждали возобновления федеральной программы.

- Липецкая область - один из первых субъектов в России, который сформировал весь пакет документов и начал переселение, - рассказал глава региона. - Самый большой объём придётся на 2021 год. Мы, безусловно, будем ещё обращаться в Правительство, в «Фонд содействия реформированию ЖКХ», чтобы нам ещё выделили деньги, и мы могли как можно большее количество людей переселить в ближайшее время.

Сергей Степашин считает, что регион проводит большую работу по сокращению непригодного для проживания жилфонда и расселению людей в новые квартиры. Председатель наблюдательного совета «Фонд содействия реформированию ЖКХ» отметил, что область может рассчитывать на дальнейшую финансовую помощь.

- Переселить предстоит большое количество людей, - подчеркнул Сергей Степашин. - Мы будем обращаться в Правительство, с просьбой поощрить Липецкую область за такую успешную работу, чтобы регион мог в течение пяти лет полностью решить программу переселения людей из аварийного жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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