Мэр туристической Антальи предложил ввести налог для иностранных путешественников

СЕГОДНЯ 15:34 2019-07-03T15:34:23+03:00

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В Турции мэр туристической Антальи предложил въезд для путешественников, которые приезжают на отдых из других стран. По мнению Мухиттина Бечека это позволит повысить экономику курортного города.

Он привел в пример ряд европейских, азиатских и других стран, уточняя, что там люди платят налоговый сбор в гостинице из расчета за ночь. Также мэр города уточнил, что в летний период число людей в Антальи увеличивается в два раза, с 2,5 миллионов человек до пяти миллионов.

- Это небольшая сумма денег, которую взрослый турист, проживающий в определенном районе, платит на стойке регистрации в отеле для местного правительства или правительства этого города за каждую ночь проживания. Этот сбор оплачивается принимающей стороной, и эта сумма переводится в город, регион как ресурс, способствующий созданию лучшего качества и долгосрочной жизни, - цитирует Мухиттина Бечека местное издание Turizm Gazetesi.

О какой сумме сборов идет речь пока не уточняется. Тем временем страховочные сборы для туристов решили ввести в Таиланде.

ИСТОЧНИК KP.RU