СЕГОДНЯ 16:04 2019-07-03T16:04:17+03:00

Больше 100 полицейских пострадали в столкновении с протестующими в Израиле Фото: REUTERS

В результате беспорядков были задержаны 136 человек

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Во вторник, 2 июля в Израиле начались массовые протесты фалаша против жестокости, которую, по их мнению, выражают к ним полицейские. Повод для выступлений стало убийство 19-летнего еврея из Эфиопии Саломона Тека. Он погиб 30 июня в Хайфе при неясных обстоятельствах. Задержанного по данному происшествию полицейского отпустили под подписку о невыезде.

Минувшей ночью в знак несогласия группа эфиопских евреев перекрыли минувшей ночью главные дороги страны, требуя покончить с расизмом и "полицейским произволом в отношении членов общины".

В нескольких городах протестующие вступили в столкновения с полицией. В результате пострадали минимум 111 израильских сотрудников полиции. Сколько пострадавших с обеих сторон на данный момент неизвестно. По данным The Times of Israel, задержаны 136 человек.

Начальник местной полиции на фоне протестов заявил, что необходимо прекратить протесты, так как насилие больше недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU