"Газпром" подписал контракт на покупку туркменского газа

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-03T16:38:12+03:00

Контракт предусматривает поставку до 5,5 млрд кубических метров газа ежегодно до 30 июня 2024 года Фото: REUTERS

Соглашение рассчитано на пять лет

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"Газпром" подписал контракт на закупку природного газа у туркменской государственной компании "Туркменгаз" сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.

Контракт предусматривает поставку до 5,5 млрд кубических метров газа ежегодно до 30 июня 2024 года. В апреле этого года "Газпром" возобновил закупку газа из Туркмении; с 15 апреля по 30 июня российская компания получила 1,2 млрд куб. м горючего.

Ранее информацию о заключении нового контракта подтвердил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Как сообщает ТАСС, чиновник заявил, поставки газа могут начаться со второго полугодия 2019 года.

"Газпром" прекратил закупку газа из Туркмении в 2016 году из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к "Туркменгазу". Впоследствии судебное разбирательство судебное разбирательство было приостановлено для поиска взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU