"Газпром" подписал контракт на покупку туркменского газа
"Газпром" подписал контракт на закупку природного газа у туркменской государственной компании "Туркменгаз" сроком на 5 лет. Об этом сообщила пресс-служба российской компании.
Контракт предусматривает поставку до 5,5 млрд кубических метров газа ежегодно до 30 июня 2024 года. В апреле этого года "Газпром" возобновил закупку газа из Туркмении; с 15 апреля по 30 июня российская компания получила 1,2 млрд куб. м горючего.
Ранее информацию о заключении нового контракта подтвердил заместитель главы Минэнерго РФ Анатолий Яновский. Как сообщает ТАСС, чиновник заявил, поставки газа могут начаться со второго полугодия 2019 года.
"Газпром" прекратил закупку газа из Туркмении в 2016 году из-за разногласий по цене и подал в арбитраж иск к "Туркменгазу". Впоследствии судебное разбирательство судебное разбирательство было приостановлено для поиска взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве.
ИСТОЧНИК KP.RU