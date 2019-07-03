В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-03T17:34:15+03:00

В Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам украинского депутата, отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань является предательством национальных интересов

Изменить размер текста: A A

Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете. Соответствующий документ «О противодействии сквернословию» опубликован на сайте украинского парламента.

«Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины», - говорится в законопроекте, который предлагает создать список стоп-слов, запрещённых для употребления в СМИ.

Богомолец предлагает создать специальный список стоп-слов, системы мониторинга и ввести административную ответственность за использование сквернословия в СМИ, а также публичными людьми.

По словам депутата, отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань — «предательство национальных интересов», особенно, если это делают публичные лица.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон об «исключительности» украинского языка, который обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.

ИСТОЧНИК KP.RU