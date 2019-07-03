В украинскую Раду внесли законопроект о запрете сквернословия в СМИ
Депутат Верховной рады Ольга Богомолец зарегистрировала в парламенте Украины законопроект, предусматривающий введение штрафа за использование нецензурной брани во время трансляций в эфире, публичных выступлениях, в СМИ и интернете. Соответствующий документ «О противодействии сквернословию» опубликован на сайте украинского парламента.
«Нецензурная брань (сквернословие) - ненормативная (недопустимая) ругань (лексика), перечень слов и выражений которой утверждается кабинетом министров Украины», - говорится в законопроекте, который предлагает создать список стоп-слов, запрещённых для употребления в СМИ.
Богомолец предлагает создать специальный список стоп-слов, системы мониторинга и ввести административную ответственность за использование сквернословия в СМИ, а также публичными людьми.
По словам депутата, отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань — «предательство национальных интересов», особенно, если это делают публичные лица.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла в окончательном чтении закон об «исключительности» украинского языка, который обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио.
ИСТОЧНИК KP.RU