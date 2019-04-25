2019-04-25T12:19:41+03:00
Политика

Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка

Документ закрепляет обязательное употребление мовы во всех сферах жизни, включая образование, медицину и культуру [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Верховная Рада решила, что мова должна окончательно вытеснить русский язык из жизни украинцевВерховная Рада решила, что мова должна окончательно вытеснить русский язык из жизни украинцевФото: REUTERS
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Верховная Рада окончательно приняла закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного". Парламент рассмотрел все поправки документа и провел итоговое голосование в два этапа.

Сначала депутаты изучили проект со всеми изменениями от комитета по вопросам культуры и духовности, а затем провели выборку в целом.

Напомним, что принятый парламентариями закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни, включая медицину, науку, образование и даже обслуживание, и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио. Так, 75% производимого вещателями контента должно быть на государственном языке. За нарушение правил грозят крупные штрафы, а за публичное унижение языка устанавливается уголовная ответственность.

Стоит отметить, что в четверг, 25 апреля, под стенами Рады собрались митингующие, которые требовали принять данный закон в рамках защиты украинского достояния. На данный момент их насчитывается около 500 человек.

Между тем, согласно данным УНИАН, в поддержку документа проголосовали 278 депутатов из 450. Сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко уже пообещал подписать закон до сложения полномочий.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

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