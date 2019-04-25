Рада приняла закон об исключительном использовании украинского языка
Верховная Рада окончательно приняла закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного". Парламент рассмотрел все поправки документа и провел итоговое голосование в два этапа.
Сначала депутаты изучили проект со всеми изменениями от комитета по вопросам культуры и духовности, а затем провели выборку в целом.
Напомним, что принятый парламентариями закон обязывает использовать украинский язык во всех сферах жизни, включая медицину, науку, образование и даже обслуживание, и закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио. Так, 75% производимого вещателями контента должно быть на государственном языке. За нарушение правил грозят крупные штрафы, а за публичное унижение языка устанавливается уголовная ответственность.
Стоит отметить, что в четверг, 25 апреля, под стенами Рады собрались митингующие, которые требовали принять данный закон в рамках защиты украинского достояния. На данный момент их насчитывается около 500 человек.
Между тем, согласно данным УНИАН, в поддержку документа проголосовали 278 депутатов из 450. Сайт kp.ru писал о том, что президент Украины Петр Порошенко уже пообещал подписать закон до сложения полномочий.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU