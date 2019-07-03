2019-07-03T17:39:45+03:00
Политика

Дума рассмотрит проект поправок о маркировке запрещенных организаций в новостных агрегаторах

По словам авторов поправок, отсутствие маркировки в агрегаторах позволяет запрещенным организациям продолжать пропаганду экстремизма и вербовать новых членов
Александр ДЖУМАЕВ
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Авторы документа отмечают, что отсутствие маркировки запрещенных организаций нарушает права пользователей на получение достоверной и полной информацииАвторы документа отмечают, что отсутствие маркировки запрещенных организаций нарушает права пользователей на получение достоверной и полной информацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Курултай Башкортостана и депутат Госдумы Павел Качкаев предложили обязать новостные агрегаторы и аудиовизуальные сервисы маркировать запрещенные в РФ экстремистские организации. Соответствующие поправки будут рассмотрены Государственной Думой.

Сообщается, что речь идет об организациях, которые были запрещены или ликвидированы на основании закона о борьбе с экстремизмом. Авторы документа предлагают запретить агрегаторам новостей и аудиовизуальных сервисов распространять информацию об этих организациях без сообщения о том, что они были запрещены или ликвидированы.

По словам авторов поправок, роль новостных агрегаторов в обмене информацией в интернете крайне высока, поскольку их аудитория сравнима с аудиторией СМИ. В связи с этим отсутствие маркировки запрещенных организаций в них "создает благоприятную почву для неверной интерпретации событий, позиционирования запрещенных организаций в качестве легально действующих, формирует условия и возможности для дальнейшей пропаганды запрещенной идеологии, привлечения новых членов". Также авторы документа отмечают, что отсутствие маркировки запрещенных организаций нарушает права пользователей на получение достоверной и полной информации

ИСТОЧНИК KP.RU

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