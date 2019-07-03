Путин подписал указ об освобождении от должностей ряда генералов

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-03T18:16:41+03:00

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трех генералов. Соответствующий указ был опубликован в среду, 3 июля, на портале правовой информации.

От должности были освобождены начальник начальник Сибирского юридического института МВД генерал-майор полиции Игорь Медведев, министр внутренних дел по Чувашской Республике генерал-майор полиции Сергей Неяскин и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний генерал-майор внутренней службы Николай Скопинцев.

Также был освобожден от должности заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД, а генерал-лейтенант юстиции Александр Никитин был уволен с военной службы.

В указе также содержатся сведения о ряде назначений. Так, полковник внутренней службы Илья Денисов стал заместителем главы МЧС, а полковник полиции Александр Юрчин возглавил НПО "Специальная техника и связь" МВД. Полковники Андрей Поляков и Александр Просвернин стали руководителями управлений ФСИН по Дагестану и Волгоградской области соответственно.

Помимо этого, Путин назначил Владимира Владимирова северо-западным транспортным прокурором, Олега Жарикова — прокурором Карачаево-Черкесии, а Сергея Забатурина — прокурором Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU