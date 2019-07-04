2019-07-04T08:00:58+03:00
Происшествия

Огонь уничтожил 45 тысяч бочек бурбона в Кентукки

Во время пожара на складе компании Jim Beam никто не пострадал
Юлия ДИВЕЕВА
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На складе Jim Beam Bourbon в Кентукки сгорели 45 тысяч бочек с вискиНа складе Jim Beam Bourbon в Кентукки сгорели 45 тысяч бочек с вискиФото: СОЦСЕТИ
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В результате пожара на складе компании Jim Beam Bourbon в штате Кентукки были уничтожены 45 тысяч бочек с виски. Это около семи миллионов литров.

Также обрушилось и сгорело здание шестиярусного склада размером с футбольное поле, где началось возгорание. Пожарные до сих пор пытаются ликвидировать огонь. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

"Мы благодарны за то, что никто не получил ранений в результате этого инцидента. Мы благодарны пожарным многочисленных юрисдикций за то, что они взяли огонь под контроль и прекратили его дальнейшее распространение", - отметила представитель Jim Beam Bourbon Эмили Йорк.

Как сообщил телекомпании CNN начальник управления по чрезвычайным ситуациям округа Вудфорд Дрю Чандлер, огонь на складе вспыхнул около полуночи по местному времени и все еще не потушен. Пожарные решили приостановить тушение, чтобы дать емкостям с менее очищенным спиртным напитком выгореть и снизить таким образом риск заражения источников питьевой воды в округе. Несколько часов назад работы по ликвидации пожара возобновились.

Убыток компании Jim Beam Bourbon может составлять до $300 млн.

Как сообщал сайт kp.ru, в округе Вудфорд два склада, в которых хранились бочки с вызревающим бурбоном, загорелись вечером 2 июля. По основной версии это произошло после того, как в крышу одного из ангаров ударила молния.

В Кентукки загорелся склад с бурбоном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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