2019-07-04T11:24:00+03:00
Общество

МЧС предупредило москвичей о порывистом ветре

Ведомство распространило экстренное предупреждение
Елена АКИМОВА
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МЧС распространило экстренное предупреждениеМЧС распространило экстренное предупреждениеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В четверг, 4 июля, в Москве будет ветрено. Порывы будут такими сильными, что в МЧС поспешили выпустить экстренное предупреждение.

В столичном главке спасательного ведомства отметили, что нужно быть внимательным и выбирать для перемещения открытые местности.

По прогнозам Гидрометцентра, с 9 утра до 21 вечера будет дуть западный ветер, скорость составит от 5 до 10 метров в секунду, а в некоторых местах порывы могут достигать 12-17 м/с.

Автомобилистам советуют не парковать машины под деревьями, так как возможно их падение. Опасаться стоит и рекламных щитов, плохо укрепленных конструкций, сообщает телеканал «360».

Ранее синоптики рассказали, какой будет июль 2019. По прогнозам специалистов, москвичей ждет комфортное лето, будет примерно на полградуса теплее, чем обычно. Норма для второго летнего месяца +23...+24 градуса. Впрочем, в первой декаде значится всего +19...+21 градус, а потом придет потепление.

ИСТОЧНИК KP.RU

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