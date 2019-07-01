2019-07-01T17:27:33+03:00
Общество

Прогноз погоды в Москве на июль 2019: Столицу ждет комфортное лето

Июнь удивил сначала жарой, потом мощными ливнями. Какой будет погода в Москве в июле 2019? В Гидрометцентре России составили прогноз на месяц
Юлия СМИРНОВА
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Живая статуя "Ангел" на Никольской улице в центре Москвы.Живая статуя "Ангел" на Никольской улице в центре Москвы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Июнь 2019 в Москве поначалу очень радовал любителей жаркой солнечной летней погоды. Три с лишним недели, с начала календарного лета и до 25 июня, в столице практически не видели дождей, а температура была под тридцать и даже за тридцать градусов. Самый знойный день - 9 июня, солнце раскалило воздух до +31,2 градуса, отчитались в Московском метеобюро.

При этом ни один температурный рекорд не был побит. А средняя температура июня оказалась на 3 градуса выше климатической нормы. Опять же далеко не рекорд - минувший июнь лишь на 11-м месте по теплу за всю историю наблюдений за погодой (а ведутся они в столице уже 140 лет).

Мощные ливни в последних числах июня выглядели как реальный катаклизм, но на самом деле не были чем-то аномальным с точки зрения климата. Да, дождь лил почти четверо суток без перерыва, за это время столице досталось 52 мм осадков. Но при этом июнь все же недовыполнил месячную норму: выпало лишь 89% всей положенной за месяц влаги. Просто почти вся - за четыре дня.

Главное, чем необычна июньская погода, - это резкий контраст: сначала жара и сушь - потом потом и холод. Это одно из проявлений глобального изменения климата, считают метеорологи. Погода становится все более экстремальной и все менее "нормальной".

В Гидрометцентре России поделились с "КП" прогнозом погоды в Москве на июль 2019 года. По количеству дождей макушка лета должна вписаться в рамки климатической нормы. Она составляет 94 мм осадков за месяц - больше, чем в июне. Но на примере июня мы знаем, что все зависит от того, как небесная канцелярия этими миллиметрами распорядится: разделит поровну между небольшими, но частыми дождиками, или опрокинет на нас ушат в виде одного ливня.

По средней температуре месяца июль 2019 будет чуть теплее, чем обычно - примерно на полградуса. Норма для июля, напомним, +23...+24 градуса. В ближайшие дни, впрочем, будет прохладнее, +19...+21 градус. Значит, потом июль наверстает!

ИСТОЧНИК KP.RU

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