2019-07-04T12:35:58+03:00
Общество

Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта

Чиновник посчитал идею о пластиковой карте вместо документа лучшей
Григорий ЛЕОРДА
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Бумажный документ должен уйти в прошлое к 2030 году.Бумажный документ должен уйти в прошлое к 2030 году.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Курирующий вопросы развития цифровой экономики вице-премьер РФ Максим Акимов согласовал концепцию перехода на электронные паспорта. Известно, что он одобрил проект разработанный НИИ "Восход" и Гознаком, его также поддержало Минкомсвязь. Об этом ТАСС сообщили сразу два источника в правительстве.

Об одобренном проекте известно, что он предполагает появление двух паспортов. Один в виде пластиковой карты с чипом. Второй в виде защищенного мобильного приложения. Программа будет содержать копию паспортных данных. Обе версии паспорта будут завязаны с цифровому профилю - биометрическим данным и электронной подписи.

Сайт kp.ru писал о том, что выдача электронных паспортов гражданам России будет проходить на добровольной основе, а не в обязательном порядке. Тут мы разбирались в том, как будет выглядеть будущий паспорт. Обычный пластик стандартных размеров с фотографией владельца и цифровым чипом. Информации в нем будет - на увесистый бумажник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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