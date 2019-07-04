Вице-премьер Акимов согласовал концепцию электронного паспорта

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-04T12:35:58+03:00

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Курирующий вопросы развития цифровой экономики вице-премьер РФ Максим Акимов согласовал концепцию перехода на электронные паспорта. Известно, что он одобрил проект разработанный НИИ "Восход" и Гознаком, его также поддержало Минкомсвязь. Об этом ТАСС сообщили сразу два источника в правительстве.

Об одобренном проекте известно, что он предполагает появление двух паспортов. Один в виде пластиковой карты с чипом. Второй в виде защищенного мобильного приложения. Программа будет содержать копию паспортных данных. Обе версии паспорта будут завязаны с цифровому профилю - биометрическим данным и электронной подписи.

Сайт kp.ru писал о том, что выдача электронных паспортов гражданам России будет проходить на добровольной основе, а не в обязательном порядке. Тут мы разбирались в том, как будет выглядеть будущий паспорт. Обычный пластик стандартных размеров с фотографией владельца и цифровым чипом. Информации в нем будет - на увесистый бумажник.

ИСТОЧНИК KP.RU