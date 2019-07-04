"Вертолеты России" создают арктическую версию самого тяжелого в мире Ми-26

СЕГОДНЯ 13:50 2019-07-04T13:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Холдинг "Вертолеты России" приступил к разработке арктической версии самого тяжелого в мире серийного вертолета Ми-26Т2В. Машина будет обладать рядом уникальных характеристик: утепленным фюзеляжем, системой обогрева механизмов, оборудованием для нагрева пищи, дополнительным теплым санузлом и аварийно-спасательными средствами.

"Рабочая конструкторская документация еще не создана, но примерные сроки работ уже определены. Технический облик арктического вертолета Ми-26Т2ВА сформирован, он утвержден ВКС, с Военно-морским флотом мы его еще прорабатываем. Сейчас мы ожидаем от Минобороны тактико-техническое задание. По нашим расчетам, с момента его получения до создания опытного образца пройдет около двух лет", - рассказал РИА Новости гендиректор холдинга Андрей Богинский.

Он уточнил, что проект создается под морскую авиацию. Для летчиков предусмотрено использование специальных костюмов. Из-за этого слегка изменится внешний вид кабины боевой машины. Вертолет разработают в двух вариантах: транспортном и десантном.

ИСТОЧНИК KP.RU