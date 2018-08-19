Модернизированный вертолет Ми-26Т2В успешно совершил первый полет

СЕГОДНЯ 15:31 2018-08-19T15:31:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Модернизированный тяжелый вертолет Ми-26Т2В успешно совершил первый полет, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Испытания проходили на предприятии «Росвертол». Ожидается, что серийные поставки Ми-26Т2В для ВКС России начнутся в 2019 году в рамках госпрограммы вооружения до 2027 года.

«Ми-26 — это уникальная машина. Ни один серийный вертолет в мире не сравнится с ней по грузоподъемности. Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения», - заявил индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Он также выразил уверенность, что такие машины будут востребованы не только в России, но и за рубежом: в качестве потенциальных рынков рассматриваются Азия, страны Африки и Ближнего Востока.

В свою очередь гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский подчеркнул, что успешные испытания Ми-26Т2В свидетельствуют о правильности технических решений, примененных для модернизации машины.

«Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, значительно повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны», - отметил Богинский.

Ми-26Т2В оборудована современным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который обеспечивает пилотирование вертолета днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту, выходом в заранее заданную точку и заходом на посадку,предпосадочное маневрирование, а также функцию возврата на основной или запасной аэродром.

Также машина оборудована комплексом защиты от атакующих ракетных комплексов ПВО.