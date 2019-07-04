Путин прокомментировал призывы к соблюдению Москвой положений Минских соглашений

СЕГОДНЯ 22:19 2019-07-04T22:29:26+03:00

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Российский лидер Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к РФ относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.

- Нельзя всё время требовать от России исполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины, - заявил Путин.

Для этого, как считает российский лидер, "нужно прежде всего отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде".

Путин также поинтересовался, почему европейские партнёры не интересуются у украинских коллег ситуацией, сложившейся в рассматриваемом направлении, сообщает RT.

- Мы же не можем это сделать за них. Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда? Ну что это будет? - заявил президент РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Путин прибыл в Италию с официальным визитом. Российский лидер встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и с Папой Римским Франциском.

ИСТОЧНИК KP.RU