Путин прибыл в Италию с официальным визитом

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-04T14:40:11+03:00

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В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Италию, где он встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718400" frameborder="0"></iframe> «Аурус» доехал до Италии.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, во время своего визита российский лидер планирует обсудить не только вопросы диалога Италии и России, но и международные темы, в том числе терроризм и религиозный экстремизмом, а также ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.

Путин и папа римский: прямая трансляция.Владимир Путин встречается в Ватикане в папой римским. Президент и понтифик обсудят ситуацию в Сирии и на Украине, борьбу с терроризмом и защиту христиан

Ранее Путин дал в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что у России и Италии давно сложились особые отношения взаимного доверия и партнерства, которые позволили сохранить диалог даже в условиях санкций и экономических ограничений. Российский президент особенно отметил непрерывную работу сторон в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718396" frameborder="0"></iframe> Путин прилетел в Рим на встречу с Папой Римским, президентом и премьером Италии.

ИСТОЧНИК KP.RU