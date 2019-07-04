Путин прибыл в Италию с официальным визитом
В четверг, 4 июля, президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Италию, где он встретится со своим итальянским коллегой Серджо Матареллой и с Папой Римским Франциском. Об этом сообщает корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
«Аурус» доехал до Италии.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, во время своего визита российский лидер планирует обсудить не только вопросы диалога Италии и России, но и международные темы, в том числе терроризм и религиозный экстремизмом, а также ситуацию в Сирии и на юго-востоке Украины.
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Ранее Путин дал в интервью газете Corriere della Sera. Он заявил, что у России и Италии давно сложились особые отношения взаимного доверия и партнерства, которые позволили сохранить диалог даже в условиях санкций и экономических ограничений. Российский президент особенно отметил непрерывную работу сторон в политической, экономической, научной и гуманитарной сферах.
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ИСТОЧНИК KP.RU